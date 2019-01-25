11.01.2019

Документом также введена обязанность по ежегодному представлению заемщиком сведений о достижении основных показателей, направлениях использования займа и исполнении обязательств по договору. Закреплен механизм определения льготных ставок по кредитам, выдаваемым в качестве финансовой поддержки при реализации государственных программ.





Президентский Указ №10 ужесточил порядок оказания государственной финансовой поддержки.В частности, указом установлено, что господдержка может оказываться в исключительных случаях по решению президента только в виде предоставления бюджетного займа для реализации инвестиционных проектов, прошедших государственную комплексную экспертизу и имеющих положительное заключение, сообщает пресс-служба главы государства.Указом уточнен круг лиц, которые могут рассчитывать на господдержку. В список попали юридические лица – резиденты Республики Беларусь (за исключением бюджетных организаций, банков, Банка развития Беларуси, страховых и небанковских кредитно-финансовых организаций, если иное не установлено главой государства) и индивидуальные предприниматели."При этом условием оказания господдержки является достижение предприятием основных показателей деятельности: рентабельность продаж, производительность труда, снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции", - отметили в пресс-службе.Корректировка показателей в дальнейшем запрещается. Если данные показатели не будут достигнуты, заемщик должен будет досрочно вернуть бюджетные средства.