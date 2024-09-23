22.05.2024

Учредителем значится российская компания «Норгау Руссланд».

Резидент будет реализовывать импортозамещающий проект в сфере машиностроения. Если более конкретно, он займется производством видеоизмерительных систем и координатно-измерительных машин.





Продукция предназначена для внутреннего рынка, но также планируется ее поставка в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).





В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрировано ООО «Норгау Продакшн Вест».