08.05.2024

Закон №365-З "Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности" опубликован на Национальном правовом интернет-портале 26 апреля. Документ направлен на установление простых, понятных условий и стимулов для организации и масштабирования своего дела, создания конкурентной среды между различными организационно-правовыми формами малого бизнеса.





После вступления в силу закона о реформировании предпринимательской деятельности налоговые режимы не изменятся. Об этом в ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ рассказал начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.Закон в первую очередь направлен на упорядочение деятельности. "Поэтому налоговые режимы как были, так и остаются. Те добропорядочные плательщики, которые работали, для них ничего не меняется. Ведь налоговая нагрузка в нашей стране не самая высокая. Возьмем ставку подоходного налога для наемных работников - 13%. Предпринимателю ставки подоходного налога с доходов от деятельности составляют 20%. При этом предприниматель имеет право учесть расходы. Либо если у него небольшие расходы, имеет право применить норматив 20%. Таким образом, реальное изъятие никогда не превысит 16%", - сказал он.Во многих западных странах ставки подоходного доходят до 50-70%. "Мы много читали, что ряд граждан отказываются от гражданства своего рожденного и принимают гражданство, например, Российской Федерации, - пояснил он. - Жерар Депардье, наверное, самый яркий пример, показательный. Поэтому вести речь о том, что значительный налоговый эффект от этого, - нет. В первую очередь упорядочение деятельности и, конечно, уменьшение схем налоговой минимизации".