Зарегистрирован товарный знак Made in Belarus
02.05.2024
Выставочное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты стало правообладателем зарегистрированного товарного знака Made in Belarus.
Уникальный логотип коллективных выставок Made in Belarus в апреле 2024 года официально зарегистрирован в качестве товарного знака в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь. "Для выставочного предприятия "Белинтерэкспо" данное событие является особо значимым. На протяжении многих лет отечественные экспозиции на международных выставочных форумах формируются под брендом Made in Belarus, визуальное исполнение которого у иностранных партнеров традиционно ассоциируется с уверенностью в высоком качестве белорусских товаров и услуг", - отметила директор унитарного предприятия "Белинтерэкспо" Наталья Кураш.
Как правило, Made in Belarus знаменует комплексные экспозиции непищевой сферы с представлениями достижений отечественных производителей. По реакции гостей на выставках можно уверенно констатировать, что Made in Belarus - это стиль, надежность, качество, отметили в палате.
Зарегистрированное обозначение Made in Belarus представляет собой графическую композицию на плоскости в виде изображения пятиугольника, внутри которого расположены стилизованные фигурки пяти человек с поднятыми руками, размещенного слева от словесного элемента, выполненного в латинице в двух уровнях, при этом буква А выполнена в характерной графической манере исполнения.
"Белинтерэкспо" является первой организацией, которая по решению профильной комиссии получила право на использование комплексного товарного знака, содержащего графическую фигуру, и официальное сокращенное название Республики Беларусь в цветовой гамме, отображающей белорусский колорит.
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