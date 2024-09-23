Борисовский завод агрегатов присоединился к холдингу ММЗ
01.04.2024
Холдинг "Минский моторный завод" принял в свой состав еще одно предприятие - ОАО "Борисовский завод агрегатов", являющийся производителем турбокомпрессоров, компрессоров, масляных и водяных насосов, фильтров и корпусов масляных и иной продукции.
"К настоящему моменту БЗА может гордиться 145-летней историей становления и развития, большой командой профессионалов, любящих и знающих свое дело, а также широким ассортиментом качественной продукции, пользующейся спросом не только в Беларуси, но и за рубежом, - отметили в пресс-службе. - Присоединение Борисовского завода агрегатов к холдингу ММЗ будет способствовать улучшению производственных процессов и положительно повлияет на белорусскую промышленность в целом".
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