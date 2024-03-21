ВВП Беларуси в первые два месяца вырос на 4%
21.03.2024
Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные о работе экономики за январь-февраль 2024 года.
Отмечается, что объем ВВП в текущих ценах составил 34,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104% к уровню января – февраля 2023 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – феврале 2024 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,1%.
Что касается промышленного производства, то в январе-феврале 2024 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 31,6 млрд. рублей или в сопоставимых ценах 107,1% к уровню января-февраля 2023 года.
В том числе в «Горнодобывающей промышленности» он составил 107,1%, «Обрабатывающей промышленности» – 106,7%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 110,5% и «Водоснабжении; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 99,6%.
Отмечается, что объем ВВП в текущих ценах составил 34,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104% к уровню января – февраля 2023 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – феврале 2024 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,1%.
Что касается промышленного производства, то в январе-феврале 2024 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 31,6 млрд. рублей или в сопоставимых ценах 107,1% к уровню января-февраля 2023 года.
В том числе в «Горнодобывающей промышленности» он составил 107,1%, «Обрабатывающей промышленности» – 106,7%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 110,5% и «Водоснабжении; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 99,6%.
Индекс промышленного производства в феврале 2024 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 108,8%,а по сравнению с январем 2024 года – 101,9%.
Последние новости рубрики
-
21.03.2024ВВП Беларуси в первые два месяца вырос на 4%
-
20.03.2024Что изменится в антимонопольном законе
-
31.01.2024Беларусь увеличила поставки пиломатериалов за рубеж
-
23.11.2023C 1 января вступают в силу новые правила фасовки товара
-
24.08.2023Работники смогут брать займы на своих предприятиях?
-
24.08.2023Оршанское предприятие продают за 4,7 млн рублей
-
18.07.2023Утвержден Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
-
10.07.2023Золотовалютные резервы снизились на 1%
-
04.07.2023Предприятия Минпрома рассчитывают на солидные контракты на выставке ИННОПРОМ
-
15.05.2023В Пинске заработала новая солнечная электростанция
-
30.03.2023В «Великий камне» зарегистрировался производитель компьютерных комплектующих
-
13.02.2023Экспорт товаров и услуг в 2022 году снизился более чем на 5%
-
13.02.2023Термобумага и перевязочные материалы. Что будут выпускать новые резиденты «Великого камня»
-
04.01.2023БМЗ планирует развивать метизное производство
-
04.01.2023Госбюджет на 2023 год принят с дефицитом Br3,17 млрд
Март 2024 | Январь 2024 | Ноябрь 2023 | Август 2023 | Июль 2023 | Май 2023 | Март 2023 | Февраль 2023 | Январь 2023 | Октябрь 2022 | Август 2022 | Июль 2022 | Май 2022 | Апрель 2022 | Март 2022 | Февраль 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2021 | Ноябрь 2021 | Октябрь 2021 | Сентябрь 2021 | Август 2021 | Июль 2021 | Июнь 2021 | Май 2021 | Апрель 2021 | Март 2021 | Февраль 2021 | Январь 2021 | Декабрь 2020 | Ноябрь 2020 | Октябрь 2020 | Сентябрь 2020 | Август 2020 | Июль 2020 | Июнь 2020 | Май 2020 | Апрель 2020 | Март 2020 | Февраль 2020 | Январь 2020 | Декабрь 2019 | Ноябрь 2019 | Октябрь 2019 | Сентябрь 2019 | Август 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | Апрель 2019 | Март 2019 | Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006