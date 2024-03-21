21.03.2024

Индекс промышленного производства в феврале 2024 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 108,8%,а по сравнению с январем 2024 года – 101,9%.





Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные о работе экономики за январь-февраль 2024 года.Отмечается, что объем ВВП в текущих ценах составил 34,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104% к уровню января – февраля 2023 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – феврале 2024 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,1%.Что касается промышленного производства, то в январе-феврале 2024 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 31,6 млрд. рублей или в сопоставимых ценах 107,1% к уровню января-февраля 2023 года.В том числе в «Горнодобывающей промышленности» он составил 107,1%, «Обрабатывающей промышленности» – 106,7%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 110,5% и «Водоснабжении; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 99,6%.