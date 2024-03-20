20.03.2024

"Предлагаемые изменения позволят сделать механизм рассмотрения антимонопольных дел более оперативным, единообразным и прозрачным", - констатировал Алексей Богданов.

Проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции" был одобрен в Совете Республики. В январе документ был рассмотрен на заседании Экспертного совета при Совете Республики, а 28 февраля - принят во втором чтении Палатой представителей. О его новациях на заседании 11-й сессии Совета Республики рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов."Антимонопольное право в нашей стране развивается уже более 30 лет. Сегодня с учетом наработанного опыта мы в очередной раз совершенствуем основной документ в этой сфере, - рассказал Алексей Богданов. - Предыдущие существенные изменения в закон вступили в силу в августе 2018 года. За прошедшие 5 лет антимонопольным органом наработано достаточное количество правоприменительной практики проведения антимонопольных расследований, анализов товарных рынков, а также осуществления административных процедур в рамках контроля за экономической концентрацией. Целесообразность принятия законопроекта обусловлена необходимостью устранить существующие пробелы и коллизии норм действующего законодательства, сократить административную нагрузку на бизнес-среду, а также повысить эффективность защиты нарушенных прав и законных интересов хозяйствующих субъектов".По его словам, предлагаемые проектом изменения сводятся к трем основным блокам. Первый касается совершенствования процедуры проведения антимонопольных расследований. "В настоящее время законом регламентирован процессуальный порядок проведения расследований, начатых по заявлениям о нарушении. При проведении разбирательств по иным основаниям, таким как поступившие материалы от государственных органов или инициативные расследования, специальный порядок действующей редакцией не предусмотрен. В целях устранения данного пробела законопроектом предлагается расследования, начатые по материалам государственных органов или по самостоятельной инициативе антимонопольного органа, осуществлять по аналогии с процедурой рассмотрения заявлений. То есть с применением тех же сроков, порядка продления и ознакомления, прекращения и приостановления, выдачи предупреждений и предписания, - уточнил министр. - Вводится возможность отзыва поданного заявления по делам о недобросовестной конкуренции. Это позволит прекращать рассмотрение дел в случае примирения и самостоятельного урегулирования конфликта между конкурентами. Следует отметить, что данное изменение сформировано нами с учетом поступающих обращений от хозяйствующих субъектов с соответствующей просьбой".Значительно сокращаются сроки проведения расследований в целях своевременного устранения ограничений на товарных рынках. В настоящее время срок рассмотрения заявлений составляет 3 месяца с возможностью его продления. "При этом количество продлений не ограничено. Законом только установлено, что по истечении трех лет со дня совершения или обнаружения такого нарушения антимонопольного законодательства факт его наличия (отсутствия) не устанавливается, а разбирательство должно быть прекращено. В свою очередь законопроектом предлагается закрепить, что трехмесячный срок расследований может быть продлен не более, чем один раз на 6 месяцев. Таким образом, срок разбирательства, с учетом продлений, не будет превышать 9 месяцев. Данное нововведение направлено на обеспечение защиты прав и законных интересов обратившихся за защитой лиц, которым антиконкурентными действиями причиняется вред, а также на более оперативное восстановление здоровой конкуренции на товарных рынках", - отметил Алексей Богданов.Второй блок изменений направлен на совершенствование подходов в части проводимого антимонопольным органом контроля за сделками и иными действиями, относящимися к экономической концентрации. Так, проектом закона расширяется перечень действий, которые не являются экономической концентрацией, в связи с тем, что такие действия являются обязательными в силу требований законодательства или не оказывают решающего влияния на конкуренцию на товарных рынках. Например, экономической концентрацией больше не будут признаваться создание и реорганизация субъектов, приобретение акций (долей в уставных фондах), если они будут совершаться на основании законодательного акта. "Как показала практика, нередки случаи осуществления таких действий на основании указа Президента, который определяет государственную антимонопольную политику в нашей стране. В этой связи дополнительное согласование таких действий антимонопольным органом, после вступления в силу указа Президента, видится излишним и, как следствие, нецелесообразным. Кроме того, рассматриваемый перечень исключений дополняется действиями по приобретению имущества в рамках исполнительного производства и процедур несостоятельности или банкротства, а также переходом права собственности в порядке наследования", - подчеркнул министр.Предусматривается двукратное увеличение пороговых значений, определяющих необходимость согласования с МАРТ сделок по экономической концентрации. Сегодня согласие антимонопольного органа на совершение экономической концентрации требуется, если балансовая стоимость или выручка ее участников превышает 200 тыс. и 400 тыс. базовых величин соответственно. Законопроектом эти показатели повышаются до 400 тыс. и 800 тыс. базовых величин соответственно."Третий блок касается корректировки общих положений антимонопольного закона. Совершенствуются подходы к установлению доминирующего положения хозяйствующих субъектов на товарных рынках. В закон вводится норма, согласно которой государственные органы, осуществляющие наряду с государственно-властными полномочиями приносящую доход деятельность, не могут быть признаны хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке. Законопроект позволяет четко разграничить статус таких субъектов (либо субъект рынка, либо орган-регулятор) и не допускает признание занимающими доминирующее положение на рынке государственных органов. Ранее такая позиция была отражена только в разъяснениях нашего министерства, теперь мы переносим ее в закон", - дополнил министр.Кроме того, предусматривается уточнение понятийного аппарата, используемого в законе. В частности, изменения коснулись терминов: "государственные органы", "закупка товаров", "конкуренты" и "недобросовестная конкуренция".