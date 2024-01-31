31.01.2024

В пресс-службе Минлесхоза также отметили, что сейчас в отрасли осуществляют деревообрабатывающую деятельность сто производств, в том числе 88 цехов деревообработки и 12 мастерских участков. В системе Минлесхоза сохранены деревообрабатывающие цеха, где работают более 4,5 тыс. человек, проживающих в основном в малых городах и сельской местности.





В прошлом году лесхозы Беларуси нарастили экспорт пиломатериалов почти на 40%, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.По итогам 2023 года лесохозяйственными учреждениями было реализовано на экспорт более 955 тыс. куб.м пилопродукции. Это на 37,8% больше, чем в 2022 году. Цифры рекордные. Минлесхозу удалось переориентировать торговые потоки с западноевропейских рынков на рынки дружественных стран. Сегодня продукция белорусских лесхозов поставляется в 9 стран мира.