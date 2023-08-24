24.08.2023

Манкевич и председатель РК Белхимпрофсоюза Светлана Клочок встретились с трудовыми коллективами предприятий химической отрасли Гродненской области. Мероприятие проходило на базе ОАО «Гродно Азот».







В Беларуси готовится проект указа о предоставлении государственными организациями займов работникам на потребительские нужды. Об этом сообщила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Елена Манкевич, пишет портал «Нефтехимия».«Проект, который позволил бы работникам получать от организации займы на потребительские нужды, ранее направлялся в членские организации ФПБ для рассмотрения в феврале 2022 г. Данный проект указа был согласован без замечаний, однако до настоящего времени не принят», - рассказала Манкевич.Она рассказала, что Комитет госконтроля озвучил замечания по концептуальным положениям проекта, поэтому сейчас работа по проекту указа продолжается.