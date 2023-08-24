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Оршанское предприятие продают за 4,7 млн рублей

24.08.2023
Оршанский районный исполнительный комитет 20 сентября 2023 г проводит конкурс по продаже государственного пакета (99,9202% уставного фонда) акций ОАО «Оршанский опытный механический завод «Металлист» (Витебская область) с дисконтом в 20% за 4,695 млн бел руб (1,49 млн долл по курсу Национального банка Беларуси). Об этом сообщил Государственный комитет по имуществу Беларуси.

Условиями конкурса предусмотрено, что покупатель обязан сохранить основной вид деятельности общества не менее одного года, инвестировать в предприятие 3,5 млн бел руб (1,1 млн долл; 1 долл – 3,1498 бел руб) в течение двух лет и в течение этого времени создать не менее 40 новых рабочих мест.

ОАО «Оршанский опытный механический завод «Металлист» основан в 1976 г. Основной профиль – производство металлических форм для производства железобетонных изделий, а также строительных металлоконструкций.

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