Оршанское предприятие продают за 4,7 млн рублей
24.08.2023
Оршанский районный исполнительный комитет 20 сентября 2023 г проводит конкурс по продаже государственного пакета (99,9202% уставного фонда) акций ОАО «Оршанский опытный механический завод «Металлист» (Витебская область) с дисконтом в 20% за 4,695 млн бел руб (1,49 млн долл по курсу Национального банка Беларуси). Об этом сообщил Государственный комитет по имуществу Беларуси.
Условиями конкурса предусмотрено, что покупатель обязан сохранить основной вид деятельности общества не менее одного года, инвестировать в предприятие 3,5 млн бел руб (1,1 млн долл; 1 долл – 3,1498 бел руб) в течение двух лет и в течение этого времени создать не менее 40 новых рабочих мест.
Условиями конкурса предусмотрено, что покупатель обязан сохранить основной вид деятельности общества не менее одного года, инвестировать в предприятие 3,5 млн бел руб (1,1 млн долл; 1 долл – 3,1498 бел руб) в течение двух лет и в течение этого времени создать не менее 40 новых рабочих мест.
ОАО «Оршанский опытный механический завод «Металлист» основан в 1976 г. Основной профиль – производство металлических форм для производства железобетонных изделий, а также строительных металлоконструкций.
Последние новости рубрики
-
24.08.2023Работники смогут брать займы на своих предприятиях?
-
24.08.2023Оршанское предприятие продают за 4,7 млн рублей
-
18.07.2023Утвержден Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
-
10.07.2023Золотовалютные резервы снизились на 1%
-
04.07.2023Предприятия Минпрома рассчитывают на солидные контракты на выставке ИННОПРОМ
-
15.05.2023В Пинске заработала новая солнечная электростанция
-
30.03.2023В «Великий камне» зарегистрировался производитель компьютерных комплектующих
-
13.02.2023Экспорт товаров и услуг в 2022 году снизился более чем на 5%
-
13.02.2023Термобумага и перевязочные материалы. Что будут выпускать новые резиденты «Великого камня»
-
04.01.2023БМЗ планирует развивать метизное производство
-
04.01.2023Госбюджет на 2023 год принят с дефицитом Br3,17 млрд
-
12.10.2022Главная задача для энергосистемы - ввод в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС
-
05.10.2022Гендиректор Минского моторного завода стал министром промышленности
-
22.08.2022Откуда Беларусь ввозит товары в 2022 году
-
19.07.2022Завода горячего цинкования появится в Полоцком районе
Август 2023 | Июль 2023 | Май 2023 | Март 2023 | Февраль 2023 | Январь 2023 | Октябрь 2022 | Август 2022 | Июль 2022 | Май 2022 | Апрель 2022 | Март 2022 | Февраль 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2021 | Ноябрь 2021 | Октябрь 2021 | Сентябрь 2021 | Август 2021 | Июль 2021 | Июнь 2021 | Май 2021 | Апрель 2021 | Март 2021 | Февраль 2021 | Январь 2021 | Декабрь 2020 | Ноябрь 2020 | Октябрь 2020 | Сентябрь 2020 | Август 2020 | Июль 2020 | Июнь 2020 | Май 2020 | Апрель 2020 | Март 2020 | Февраль 2020 | Январь 2020 | Декабрь 2019 | Ноябрь 2019 | Октябрь 2019 | Сентябрь 2019 | Август 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | Апрель 2019 | Март 2019 | Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006