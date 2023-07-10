10.07.2023

Международные резервные активы Беларуси на 1 июля 2023 года, по предварительным данным, составили $7791,5 млн в эквиваленте.









За июнь золотовалютные резервы снизились на $80,6 млн (1,02%) после снижения в мае на $96,1 млн (1,21%).