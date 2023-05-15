15.05.2023





«Савушкин продукт» на крыше собственного логистического центра в Пинске ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию, которая будет производить около 240 тыс. кВт.ч. в год.Новый комплекс позволит Пинскому производственному филиалу снизить потребление энергии из невозобновляемых источников и существенно сократит углеродный след производства. В частности, выбросы углекислого газа в атмосферу уменьшатся на более чем 90 тонн в год.При строительстве электростанции использовали 370 современных солнечных панелей с высоким КПД, соединенные в цепочки — по 15-16 панелей в каждой. Их производитель — китайская компания Einnova Solarline. Модули площадью 2,58 кв. м. каждый сделаны двусторонними: передней стороной принимают солнечные лучи с неба, а тыльной — уже отраженные. Сетевые инверторы от Kehua Tech преобразуют их в «промышленное» электричество напряжением 400 вольт.В ясный день мощности комплекса хватит, чтобы обеспечить работу производственной компрессорной. Солнечные панели установлены на плоской крыше логистического центра производственного филиала компании. Площадка подошла идеально: на ней минимум вентиляционных шахт, воздуховодов и трубопроводов, а поблизости нет бросающих тень конструкций.Для монтажа разработали специальные системы крепления, не нарушающие целостность кровли. Они позволили добиться оптимального угла наклона модулей к горизонту для максимальной выработки электроэнергии в течение года. Конструкции уже прошли проверку на прочность зимней непогодой и ураганным ветром.По расчетам, новый комплекс полностью окупится за 4 года. И это лишь часть одного из долгосрочных экологических проектов группы компаний SANTA. Так, 3 солнечные станции уже работают на торговых объектах «Санта Ритейл», еще одна — на крыше складского комплекса «Санта Бремор» в Бресте.