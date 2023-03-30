30.03.2023

Новым резидентом Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" стал ООО "ИРБИ".





Продукция предназначена для внутреннего рынка Беларуси, а также будет экспортироваться в страны Евразийского экономического союза.





Инвестиционный проект компании имеет инновационный импортозамещающий характер. Резидент парка будет производить моноблоки, мини-компьютеры для офисов и промышленные компьютеры, а также комплектующие для компьютерной техники. Кроме производства, компания будет внедрять собственные прикладные программные комплексы".