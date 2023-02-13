13.02.2023

В индустриальном парке "Великий камень" зарегистрированы два новых резидента с капиталом из Беларуси.













ООО "Хэпротрейд" будет выпускать экологически чистую термобумагу, продукция из которой будет широко применяться в сфере продаж и услуг и других областях. Мощность производства составит до 300 т в месяц. Реализация проекта позволит обеспечить подобной продукцией внутренний рынок и снизить импорт, а также поставлять ее на экспорт.ООО "Ривекс" планирует производить инновационные перевязочные материалы и материалы для стерилизации. Продукция предназначена для внутреннего рынка, а также будет поставляться в страны ЕАЭС.