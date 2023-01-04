04.01.2023

Как одно из направлений развития рассматривается метизное производство. "Для этого будут закуплены четыре новые высокопроизводительные свивочные машины, предназначенные для выпуска многорядного троса и металлокорда. Это позволит увеличить производство корда для армирования сверхкрупногабаритных шин. Рынок крупногабаритных шин является перспективным для дальнейшего развития", - рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Александр Бориков.





Александр Бориков отметил также итоги 2022-го: было выплавлено около 2 млн т стали. Он подчеркнул, что, несмотря на непростые геополитические условия, предприятие работает прибыльно, с положительной рентабельностью.





Четыре новые высокопроизводительные свивочные машины для выпуска многорядного троса и металлокорда планируется приобрести в 2023 году.Также модернизация продолжается и в других подразделениях. К примеру, в этом году парк железнодорожного цеха пополнит новый тепловоз. Организован конкурс на его закупку. Продолжится и капитальный ремонт действующей техники в цехе.