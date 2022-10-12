12.10.2022

В стадии реализации находятся такие инвестпроекты, как реконструкция высоковольтной подстанции 750 кВ "Белорусская" (самой мощной в стране), подстанции 220 кВ "Столбцы" с переводом ее на более высокий класс напряжения 330 кВ. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию двух подстанций 110 кВ - "Аульс" в Гродненской области и "Брест-Западная". "Эта работа направлена на повышение надежности элетроснабжения потребителей. Она позволит создать дополнительные условия для развития регионов", - обратил внимание министр.





О том, как Беларусь модернизируют электросетевую инфраструктуру, рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич.По словам министра, главная задача для энергосистемы - ввод в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС. "Также продолжается строительство пиково-резервных энергоисточников с установкой высокоманевренного генерирующего оборудования суммарной мощностью 800 МВт. Работы проводятся на четырех крупных электростанциях - Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5", - сказал Виктор Каранкевич.Одной из приоритетных задач для энергосистемы является модернизация электросетевой инфраструктуры для удовлетворения возрастающих потребностей в электроэнергии как промышленных предприятий, включая свободные экономические зоны, так и населения - для нужд отопления и горячего водоснабжения. Во всех регионах страны проводят модернизацию высоковольтных подстанций различных классов напряжения, высоковольтных и распределительных линий электропередачи.