05.10.2022

С 2018 года по настоящее время был генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод".





Министром промышленности назначен Александр Рогожник, работавший до настоящего времени генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод". Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.Должность министра промышленности оставалась вакантной после того, как прежний руководитель Петр Пархомчик пошел на повышение в правительство, став вице-премьером.Александр Рогожник родился в 1976 году в Гомеле.В 1998 году окончил Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины, после чего служил в органах внутренних дел.Профессиональную деятельность начал с 1999 года, поступив на работу инспектором отдела "Гомель-Пассажирский" таможенного пункта Гомельской таможни. В 2000 году работал главным специалистом отдела регионального развития администрации свободной зоны "Гомель-Ротон". Затем в течение двух лет занимал должность менеджера отдела маркетинга на одном из предприятий, после чего перешел на работу в Министерство энергетики, где был вначале главным специалистом, а после - экономическим советником экономического управления.С 2003 по 2006 год снова ушел в производственную сферу, возглавив одно частное унитарное торговое предприятие, а затем другое.В 2006 году вернулся на работу в структуру Министерства энергетики, где работал заместителем начальника экономического управления, начальником отдела экономического анализа.С 2008 по 2010 год возглавлял управление экономики администрации Ленинского района Минска. В течение года руководил научно-производственным республиканским унитарным предприятием "КБТЭМ-ИТЦ". После чего перешел в качестве руководителя на другое предприятие - ОАО "Оптоэлектронные системы", где проработал с 2011 по 2018 год.