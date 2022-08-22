Откуда Беларусь ввозит товары в 2022 году
22.08.2022
После введения санкций потоки импорта из западных стран значительно обмелели. Кто же тогда стал заменителем товаров из ЕС, США, Великобритании и Швейцарии?
banki24.by
По итогам половины года импорт товаров в Беларусь сократился в деньгах на 8,9% до 17,2 млрд USD. По сравнению с 1 полугодием 2021-го стоимость импорта упала на 1,679 млрд USD в эквиваленте. Белстат дает информацию о поставках из 100 крупнейших партнеров РБ по внешней торговле. Среди этих стран прочерк в графе импорта за 6 месяцев стоит напротив 3 — Анголы, Афганистана и Ирака.
Остальные страны разделились следующим образом. В 2022 году рост импорта был зафиксирован из 29 стран, из 1 страны импорт остался на уровне прошлого года, из 67 стран импорт снизился к 2021 году. Наибольшее падение импорта в деньгах произошло на украинском направлении — минус 467 млн USD к январю—июню 2021-го. Утрата позиций закономерна, так как экспорт и импорт в/из Украины сократились на порядок с марта текущего года.
Справочно: за июнь 2022 года экспорт из Беларуси в Украину составил около 32 млн USD в эквиваленте, а импорт — менее 2 млн USD. Сравните: еще за январь экспортные поставки южным соседям были равны 561 млн USD, импортные из Украины — 117 млн USD.
Также в топ-10 по уменьшению импорта попали Германия (падение на 303 млн USD), Польша (на 200 млн USD), США (на 194 млн USD), Бразилия (на 127 млн USD), Италия (на 120 млн USD), материковый Китай (на 118 млн USD), Нидерланды (на 80 млн USD), Швейцария (на 79 млн USD), Великобритания (на 66 млн USD).
В большинстве случаев падение импорта по перечисленным странам — это следствие соблюдения санкций и комплаенса, введенного, чтобы не попасть под первичные и/или вторичные ограничения. Список стран с возросшим импортом возглавила Россия (рост на 459 млн USD к 2021 году). Правда, в относительном выражении импорт из РФ вырос за полгода всего на 4,4%. Импорт товаров из Узбекистана вырос в 2022 году на 22 млн USD (+94,8% к 2021-му), из Марокко — на 17,3 млн USD (+63,6%). Ранее (до закрытия статистики по товарным позициям) Беларусь ввозила из этих стран плодоовощную продукцию. Видимо, узбеки и марокканцы отчасти заменили забаненные европейские апельсины, яблоки, груши, томаты, капусту и т. д. По 9,8 млн USD за полгода прибавил импорт с таких территорий, как Гонконг (КНР) и Армения. Ввоз товаров из Гонконга увеличился к 2021 году в 2,7 раза, из Армении — в 2 раза.
banki24.by
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