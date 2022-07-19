19.07.2022

В свободной экономической зоне "Витебск" появится новый резидент, который построит на территории Полоцкого района завод горячего цинкования.





Цель проекта - создание эффективного производства по горячему цинкованию металлоконструкций для удовлетворения нужд энергетики, связи, транспортной инфраструктуры, строительства, промышленности, городского и сельского хозяйства. Он предполагает создание новых производственных мощностей, рост объемов производства экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции, создание новых рабочих мест.





На X Международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы" администрацией СЭЗ "Витебск" зарегистрирован новый резидент - общество с ограниченной ответственностью "Орие Галваметал". "Компания будет реализовывать инвестиционный проект по строительству завода горячего цинкования (Фариново, Полоцкий район) на базе предприятия - резидента СООО "Новополоцкий завод технологических металлоконструкций", - рассказали в пресс-центре.