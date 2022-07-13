13.07.2022

Агрегированный показатель трендовой инфляции в июне 2022 г составил 13,1% к июню 2021 г. В мае 2022 г по отношению к маю 2021 г данный показатель составлял 12,4%, в апреле 2022 г к апрелю 2021 г — 11,8%.







Годовой прирост потребительских цен в Беларуси в июне 2022 г составил 17,6%, относительно мая 2022 г потребительские цены выросли на 1,1%, говорится в обзоре инфляции за июнь, опубликованном на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь.Как сообщалось, месяцем ранее годовой прирост потребительских цен в Беларуси составлял 17%, потребительские цены в мае 2022 г по отношению к апрелю 2022 г выросли на 0,7%.В соответствии с обзором, базовая инфляция в июне 2022 г составила 19% к июню 2021 г против 17,9% в мае 2022 к маю 2021 г и 17,2% в апреле 2022 г по отношению к апрелю 2021 г.Прирост регулируемых цен и тарифов в июне 2022 г составил 11,8% к июню 2021 г против 11,3% в мае 2022 г к маю 2021 г и 10,6% в апреле 2022 к апрелю 2021 г.Рост сезонных цен (на плодоовощную продукцию) в июне 2022 г замедлился до 25,6% к июню 2021 г против 32,4% в мае 2022 г к маю 2021 г и 45,1% в апреле 2022 г к апрелю 2021 г.