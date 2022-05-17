17.05.2022

В апреле показали минус почти все отрасли экономики: и сельское хозяйство, и инвестиции, и транспорт.





По итогам четырех месяцев текущего года ВВП Беларуси сократился на 2,1%. Если сравнивать с апрелем прошлого года, то падение составит 6,5%.По предварительным оценкам Белстата, валовой внутренний продукт составил 57,39 млрд рублей, сократившись за январь-апрель на 2,1%. В годовом выражении ВВП сокращается уже три месяца подряд.Основной вклад в сокращение валового продукта внесла обрабатывающая промышленность -- минус 2,8 процентных пункта. В целом промышленное производство в апреле рухнуло на 10,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.Также давление на экономику оказала торговля -- минус 1,8 п.п. Ее добавленная стоимость сократилась на 20%.