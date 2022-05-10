В Беларуси госдолг с гарантиями превысил 37% ВВП
10.05.2022
В РБ увеличился денежный размер государственного долга. Толчок росту дали не новые заимствования, а курсовые разницы.
Статистика по госдолгу в Беларуси выходит с месячным лагом. Это значит, что в мае становятся доступны сведения по состоянию на 1 апреля. На 1 апреля 2022 года госдолг по методике МВФ с учетом гарантий составил 76,203 млрд BYN в эквиваленте. В рублевом выражении госдолг стал максимальным за историю замеров. По отношению к ВВП размер госдолга с гарантиями оказался равен 37,1%.
Годом ранее (на 1 апреля 2021 года) госдолг Беларуси с гарантиями был равен 67,414 млрд BYN в эквиваленте. Таким образом, за 12 месяцев объем обязательств вырос на 13% в «зайчиках». Минфин ведет оперативный учет госдолга в BYN-рублях. Однако по факту в структуре белорусского госдолга абсолютно доминирует валютная компонента. Причем это касается и внешнего долга, и внутреннего.
По оценкам рейтингового агентства Fitch в РБ около 90% долга государства номинировано не в белорусских рублях. По внешнему госдолгу доля валютных обязательств превышает 90%, по внутреннему – 80%. Официальный курс доллара к белорусскому рублю на 1 марта составил 2,7597 BYN за 1 USD, курс евро – 3,0873 BYN за 1 EUR, курс юаня – 4,3697 BYN за 10 CNY. По состоянию на 1 апреля белорусский рубль ослаб к указанным валютам до 2,9732 BYN, 3,3084 BYN и 4,6817 BYN соответственно. Поскольку Минфин обсчитывает госдолг в белорусских рублях, это при прочих равных условиях приводит к корректировке размера обязательств государства на новые отчетные даты.
Внешний госдолг на 1 апреля 2022-го составил 17,756 млрд USD в эквиваленте, или 25,6% ВВП, внутренний на ту же дату – 13,142 млрд BYN в эквиваленте, или 6,5% ВВП.
Внутренний госдолг в BYN-эквиваленте стал максимальным по сумме за период, по которому доступна статистика. Внутренний госдолг представлен облигациями Минфина. На 1 апреля 2022 года финансовое ведомство было должно по облигациям 2,639 млрд USD, 894,6 млн EUR, 21,985 млрд RUB и 1,426 млрд BYN. На отчетную дату удельный вес BYN-долга составил всего 11%. На гарантии правительства к отчетной дате приходилось около 5% ВВП Беларуси. Объем выданных гарантий на 1 апреля достиг 10,271 млрд BYN в эквиваленте (максимум с февраля 2016 года).
В марте международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили кредитные рейтинги Беларуси с «В» до «ССС». Агентства объяснили свои действия ухудшением ситуации в регионе: вооруженным конфликтом на территории Украины, а также ростом санкционного давления на Россию и Беларусь.
banki24.by
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