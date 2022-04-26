26.04.2022

БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 – типовой российский проект атомной станции нового поколения «3+». Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»). Функции заказчика исполняет РУП «Белорусская атомная электростанция», которое также будет оператором АЭС. В начале ноября 2020 г состоялась официальная церемония запуска БелАЭС. Первый энергоблок БелАЭС принят в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 г, с момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 г) БелАЭС выработала 9,3 млрд. кВтч электроэнергии.







Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции остановлен для планово-предупредительного ремонта, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.Как сообщается, в рамках запланированных работ будет выполнен ремонт оборудования реакторной установки, в том числе парогенераторов, компенсатора давления, главных циркуляционных насосов и турбогенератора, а также проведен контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования реактора и трубопроводов систем, важных для безопасности энергоблока.«Важной частью предстоящей работы станет частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива», — говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, топливо для первой перегрузки находится на площадке БелАЭС, оно прошло входной контроль и было поставлено генподрядчиком в рамках генерального контракта.Всего в активной зоне реактора первого энергоблока расположено 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. Ежегодно требуется замена около 25% из них.