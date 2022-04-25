25.04.2022

Глава белорусского Минфина отметил, что это нестандартный ход. «Стандартно – это рефинансирование. Сейчас ставки достаточно высоки, поэтому мы договорились о такой схеме. Она нова, но с учетом ситуации вполне адекватна. По сути это рефинансирование, просто за этот период тоже начисляются проценты за пользование ресурсами. Хорошие ставки, хорошие сроки, поэтому вполне комфортно», — уточнил он.







Россия предоставила Беларуси отсрочку примерно на год по выплате более 1 млрд долларов в рамках обязательств по выданным кредитам, заявил министр финансов РБ Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1».«Что касается Российской Федерации, то по сути на год нам предоставлена отсрочка по платежам… даже не на календарный год, а больше… И более миллиарда долларов платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем. Это дружественный ход со стороны наших партнеров», — отметил Селиверстов.