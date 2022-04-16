В Беларуси увеличен лимит для беспошлинного ввоза посылок — указ

16.04.2022

Действующие в Беларуси нормы беспошлинного ввоза товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых перевозчиком в адрес физических лиц, приравнены к нормам, применяемым во всех остальных государствах - членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



В результате в отношении товаров, ввезенных в адрес проживающих в Беларуси физических лиц названными способами, после вступления Указа в силу будут применяться нормы беспошлинного ввоза ЕАЭС, в частности, если их размер не превысит до 1 октября 2022 г 1 тыс евро и 31 кг, после 1 октября 2022 г — 200 евро и 31 кг.

