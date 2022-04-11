11.04.2022

Кроме этого, владельцам кассовых аппаратов запретили размещение на платежном документе рекламной и иной информации, наличие которой не обязательна на чеке, а такеже использовать более дешевую ленту, что позволит обеспечить экономию денежных средств на закупку чековой ленты до 10-15%.





Министерство по налогам и сборам подтвердило факт дефицита в стране чековой ленты и разрешило ритейлерам выдавать покупателям (в случае его согласия) чека в электронном виде.Такое решение было принято после совещания с участием представителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли, трех субъектов хозяйствования, осуществляющих поставку чековых лент, Ассоциации налогоплательщиков, Ассоциации розничных торговых сетей, Ассоциации «Кассовые аппараты, компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование», субъектов торговли.Согласно информации от поставщиков чековых лент заявки субъектов хозяйствования на приобретение чековых лент полностью удовлетворяются, рисков отсутствия лент в ближайшее время не просматривается.Однако проблема все-таки есть и министерство предложило поискать дополнительные каналы поставок в Беларусь чековых лент, а также пути реализации субъектами торговли товаров без распечатывания на бумажном носителе платежного документа и невыдачи его покупателям отсутствуют.Также игроки рынка озвучили проблему удорожания чековых лент в 2-2,5 раза.Справочно.В случае внедрения данного механизма ранее предусмотренных сроков МНС не будет расценивать данный факт как нарушение законодательства в сфере использования кассового оборудования и, соответственно, такие субъекты хозяйствования не будут подлежать привлечению к административной ответственности по статье 13.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.