Беларусь будет оплачивать газ российскими рублями

05.04.2022

Беларусь с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Договоренности закреплены в документах, подписанных по итогам встречи министра энергетики Беларуси Каранкевича и Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в РФ Семашко с председателем правления ПАО «Газпром» Миллером.



Документы определяют условия поставки российского газа в Беларусь в 2022 г с учетом перехода в расчетах на российские рубли.

