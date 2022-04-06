06.04.2022

Указ вступил в силу после его официального опубликования.







В Беларуси введен сбор за реализацию фракции ароматических углеводородов. Соответствующий указ президента №134 от 4 апреля 2022 г официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.Согласно документу, плательщиками сбора определены организации, осуществляющие производство и реализацию фракции ароматических углеводородов (ФАУ). Объектом обложения сбором признается ФАУ, производимая и реализуемая плательщиками сбора. Налоговая база сбора определяется как количество ФАУ в натуральном выражении, реализованное в налоговом периоде. Моментом фактической реализации ФАУ является приходящийся на налоговый период день ее отгрузки покупателю. Днем отгрузки признается дата отпуска покупателю.Ставка сбора за 1 тонну ФАУ устанавливается как произведение ставки вывозной таможенной пошлины на бензины товарные (коды 2710 12 411 0–2710 12 590 0, из 2710 20 900 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), действующей на момент фактической реализации ФАУ, и официального курса белорусского рубля к доллару США, устанавливаемого Национальным банком на эту дату.Налоговым периодом сбора признается календарный месяц. Сумма сбора исчисляется как произведение налоговой базы и ставки сбора. Расчет по сбору представляется плательщиками сбора в Министерство финансов в произвольной форме не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Уплата сбора производится в республиканский бюджет не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма сбора включается плательщиками сбора в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении.