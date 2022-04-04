04.04.2022

По мнению президента ЕБРР Одиль Рено-Басс, подобная реакция банка на события в Украине необходимы, «чтобы обе страны четко понимали, что они подорвали ценности, важные как для нашего института, так и для всего международного сообщества».







Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о немедленной приостановке доступа России и Беларуси к финансам банка, говорится в пресс-релизе финансового института.«Совет управляющих ЕБРР одобрил принятие жестких мер в отношении этих двух стран после вторжения в Украину. Доступ Российской Федерации и Белоруссии к ресурсам Банка будет официально и немедленно приостановлен после вступления в силу соответствующего решения управляющих», — говорится в сообщении.Это решение означает, что ни в одной из стран не может быть проектов с финансовым участием банка или деятельности в рамках технического сотрудничества. Кроме того, ЕБРР оставляет за собой право на приостановку или полное прекращение выборки средств по существующим проекта.