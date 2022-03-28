28.03.2022

Позднее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подтвердил намерение Беларуси продолжить работу по завершению переговоров по присоединению к ВТО на встрече с Генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой 20 апреля 2021 г в Швейцарии. По информации МИД, Оконджо-Ивеала поддержала стремление Беларуси вступить в ВТО и подтвердила готовность секретариата ВТО и далее оказывать необходимое для этого содействие.





Группа из 14 членов Всемирной торговой организации (ВТО) назвала Беларусь страной, не подходящей для членства в ВТО, сообщило агентство Прайм.С заявлением выступили Албания, Австралия, Канада, Европейский союз, Исландия, Япония, Республика Корея, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Украина, Великобритания и США.В заявлении отмечается, что страны-члены ВТО приостановили работу по вступлению Беларуси в организацию в 2020 г, после президентских выборов. В документе также осуждается поддержка Беларусью "специальной операции", начатой Россией в отношении Украины."Мы пришли к выводу, что Беларусь не подходит для членства в ВТО. Мы не будем далее рассматривать ее заявку на присоединение. Мы призываем Беларусь соблюдать свои международные обязательства и вернуться к основанному на правилах международному порядку", — говорится в заявлении.Как сообщалось, программой деятельности белорусского правительства на период до 2025 г предусматривается присоединение Беларуси к ВТО не позднее 2025 г. Беларусь подала заявку о присоединении к ВТО в 1993 г и в последние годы активизировала работу по вступлению в эту организацию. Переговоры о вступлении в ВТО Беларусь планировала завершить на 12-ой Министерской конференции ВТО 8-11 июня 2020 г в Нур-Султане (Казахстан), которая была отменена из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.