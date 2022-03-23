23.03.2022

различные медицинские изделия и расходные материалы: гипс, материалы для наложения швов, дезинфицирующие средства, материалы для пломбирования зубов, компрессионные чулки;

инструменты, ножи и режущие изделия, алмазные стеклорезы, паяльные лампы, тиски, зажимы, шлифовальные круги;

насосы, турбины, станки, центрифуги;

техника (в том числе бытовая): лифты, тракторы, экскаваторы, холодильники, посудомойки, пылесосы, машинки для стрижки волос;

аппаратура: компьютеры, телефоны, микрофоны, громкоговорители, наушники, аппаратура для записи и воспроизводства аудио и видео;

транспортные средства: мотоциклы, велосипеды, детские коляски;

некоторые виды красок и лаков, а также детский пластилин.

22 марта обнародовано постановление Совмина «О введении запрета на вывоз отдельных видов промышленных товаров». Как сказано в документе, запрет введен для защиты экономических интересов государства.Запрет не распространяется на личные вещи граждан. Также меры не коснутся товаров белорусского и российского происхождения. В перечень попали:В постановлении сказано, что товары, перечисленные в перечне, можно будет вывозить по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами.