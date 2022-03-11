11.03.2022

"Такие меры приняты в целях обеспечения устойчивого функционирования банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" с учетом продолжающегося негативного влияния внешних факторов", - пояснили в Нацбанке.













Национальный банк принял дополнительные временные меры для повышения возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики.В частности, до 31 декабря 2022 года банкам предоставлены дополнительные возможности. Так, при классификации активов, подверженных кредитному риску, и условных обязательств, а также формировании специальных резервов по ним можно не учитывать влияние курсовых разниц после 1 февраля 2022 года. При оценке достаточности у должника поступлений в иностранной валюте можно включать в расчет входящего потока российские рубли и китайские юани независимо от валюты кредитной задолженности. При расчете достаточности нормативного капитала можно снижать степень риска по кредитам, выданным ранее по ставке, превышающей расчетную величину стандартного риска, с 500% до 100%.Кроме того, банкам рекомендовано осуществлять в 2022 году приоритетное направление прибыли за 2019-2021 годы и нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный и уставный фонды, не осуществлять выплаты дивидендов акционерам.