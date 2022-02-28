28.02.2022

Торги иностранными валютами на БВФБ 28 февраля начались на один час позже обычного. Как сообщалось ранее, российские биржи в Москве и Санкт-Петербурге также изменили режим проведения торгов 28 февраля. На торгах Мосбиржы по состоянию на 10:50 доллар и евро обновили исторические максимумы: курс доллара вырос до 954825 рос руб, евро — до 107,355 рос руб.





Доллар и евро значительно подорожали на открытии торгов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 28 февраля 2022 г, курс российского рубля существенно снизился.Согласно данным биржи, по состоянию на 11:56 курс доллара относительно белорусского рубля вырос сразу на 11,1% и составил 3,0660 бел руб за 1 долл, курс евро относительно белорусского рубля также заметно повысился (на 11,59%) и по состоянию на 11:56 был зафиксирован на уровне 3,4452 бел руб за 1 евро. Курс российского рубля снизился на 10,61% до 2,9478 бел руб за 100 рос руб.