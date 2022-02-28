С 1 марта ставка рефинансирования в Беларуси повышается до 12% годовых

28.02.2022

Правление Национального банка Беларуси приняло решение повысить с 1 марта 2022 года ставку рефинансирования до 12% годовых, ставку по кредиту овернайт – до 13% годовых, ставку по депозиту овернайт – до 11% годовых.



Как отмечается в сообщении пресс-службы регулятора, принятое решение направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации – основного экономического партнера Республики Беларусь.



Предыдущий размер ставки был 9,25% годовых.

