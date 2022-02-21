19.02.2022

Ранее сообщалось, что Индия планирует покупать белорусские калийные удобрения, несмотря на санкции ЕС и США. Для расчетов с белорусской стороной Индия предлагала «Белорусской калийной компании» открыть счет в рупиях в индийском госбанке.





Крупнейший индийский импортер калия Indian Potash перед подписанием новой сделки на этот год попросил попавшего под санкции белорусского поставщика удобрений уточнить маршруты доставки, которые он планирует использовать.Таким образом, Индия не хочет подписывать калийный контракт с Беларусью, пока последняя не покажет всю логистику поставок и не уточнит, какие порты будет использовать для реализации доставки удобрений, пишет Bloomberg.Агентство отмечает, что на просьбу прокомментировать данную ситуацию «Беларуськалий» не ответил.