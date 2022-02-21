Bloomberg: перед покупкой Индия просит Беларусь уточнить маршрут калия
19.02.2022
Крупнейший индийский импортер калия Indian Potash перед подписанием новой сделки на этот год попросил попавшего под санкции белорусского поставщика удобрений уточнить маршруты доставки, которые он планирует использовать.
Таким образом, Индия не хочет подписывать калийный контракт с Беларусью, пока последняя не покажет всю логистику поставок и не уточнит, какие порты будет использовать для реализации доставки удобрений, пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что на просьбу прокомментировать данную ситуацию «Беларуськалий» не ответил.
Таким образом, Индия не хочет подписывать калийный контракт с Беларусью, пока последняя не покажет всю логистику поставок и не уточнит, какие порты будет использовать для реализации доставки удобрений, пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что на просьбу прокомментировать данную ситуацию «Беларуськалий» не ответил.
Ранее сообщалось, что Индия планирует покупать белорусские калийные удобрения, несмотря на санкции ЕС и США. Для расчетов с белорусской стороной Индия предлагала «Белорусской калийной компании» открыть счет в рупиях в индийском госбанке.
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