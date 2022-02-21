21.02.2022

В ЕЭК также отмечают, что рост наблюдался во всех государствах ЕАЭС: в Кыргызстане – на 9%, в Беларуси – на 6,5%, в России – на 5,3%, в Казахстане – на 3,8%, в Армении – на 3,3%.







Промышленное производство в Евразийском экономическом союзе в 2021 г увеличилось на 5,3% по сравнению с 2020 г и составило 1,4 трлн долл, говорится в экспресс-обзоре департамента статистики Евразийской экономической комиссии.Как сообщается, объем производства в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в ЕАЭС увеличился на 4,4%, в обрабатывающей промышленности – на 5,1%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании – на 7%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов – на 15,1%.