Украина приостановила ввоз и транзит белорусских калийных удобрений
16.02.2022
Украинские железные дороги с 16 февраля 2022 г вводит временные ограничения на транзит белорусских калийных удобрений по территории Украины. Информация об этом размещена на официальном сайте компании.
Так, с указанной даты временные ограничения на транзит вводятся для продукции ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Белорусская калийная компания» и касаются железнодорожных транзитных перевозок в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтии. Также запрещен ввоз этой продукции в Украину по железной дороге.
Как сообщалось ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что на фоне запрета Литвой транзита белорусских калийных удобрений в свои порты, Минск рассматривал возможность поставок через Украину, но она в итоге отказала.
Так, с указанной даты временные ограничения на транзит вводятся для продукции ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Белорусская калийная компания» и касаются железнодорожных транзитных перевозок в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтии. Также запрещен ввоз этой продукции в Украину по железной дороге.
Как сообщалось ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что на фоне запрета Литвой транзита белорусских калийных удобрений в свои порты, Минск рассматривал возможность поставок через Украину, но она в итоге отказала.
По данным агентства «Украинские новости», импорт минеральных удобрений на Украину в 2021 г вырос на 97,6%, до 1,661 млрд долл по сравнению с 2020 г. В частности, из Беларуси Украина импортировала в декабре 2021 г калийных удобрений на 4,385 млн долл, в декабре 2020 г – на 1,703 млн долл.
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