14.02.2022

Согласно информации Нацбанка, депозиты в иностранной валюте (в рублевом исчислении) за январь снизились на 0,07% и составили 28,032 млрд бел руб. При этом в долларовом выражении депозиты также снизились — на 2,62% и составили 10,720 млрд долл.







Широкая денежная масса в Беларуси по состоянию на 1 февраля 2022 г составила 53,281 млрд бел руб, снизившись по сравнению с показателем на 1 января 2022 чуть более чем на 1,07 млрд бел руб или на 1,97%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь. Как сообщалось, месяцем ранее этот показатель вырос более чем на 1,965 млрд бел руб или на 3,75%.Согласно данных Нацбанка, объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за январь 2022 г снизился на 1% и составил 4,673 млрд бел руб.Денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), в январе снизился на 5,8% и составил 11,947 млрд бел руб.Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, в январе 2022 г снизился на 5,25% и по состоянию на 1 февраля 2022 г составил порядка 22,034 млрд бел руб.Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает объем срочных рублевых депозитов, а также ценные бумаги, выпущенные банками и находящиеся вне банковского оборота, уменьшилась в январе на 4,44% и составила чуть более 23,826 млрд бел руб.