26.01.2022

Однако, на прошлой неделе LTG получила запросы от трех других белорусских компаний на перевозку удобрений "Беларуськалий". Их представили "Белинтертранс", один из крупнейших государственных экспедиторов страны, "Белкалий-Мигао" и " ОАО "Белорусская калийная компания", являющаяся эксклюзивным экспортером продукции "Беларуськалия".





ОАО "Беларуськалий" намерен требовать возмещения всех возможных убытков, понесенных в результате расторжения договора о транзите белорусских удобрений с Литовскими железными дорогами (LTG), сообщило агентство BNS со ссылкой на соответствующее письмо компании в адрес LTG."Белорусская компания заявляет, что в случае нарушения LTG договора она оставляет за собой право требовать полной компенсации понесенных убытков, включая прямые убытки, а также возможную компенсацию прямым и косвенным партнерам во всех странах мира. В письме не упоминается размер исков и куда они будут поданы", - говорится в комментарии BNS.Ранее бывший глава LTG Мантас Бартушка заявил, что расторжение контракта с "Беларуськалием" грозит компании судебными исками на сотни миллионов евро и даже банкротством.Напомним, 12 января правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений на фоне введенных против ОАО "Беларуськалий" санкций. Договор, подписанный в 2018 году до 2023 года, предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.Решение о расторжении договора было принято после того, как в декабре координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы постановила, что соглашение между Литовскими железными дорогами и "Беларуськалий" не отвечает интересам национальной безопасности.