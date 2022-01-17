17.01.2022

Оказание услуг мобильной связи четвертого поколения "Белтелекомом" будет развиваться в рамках заключенного договора с инфраструктурным оператором сети LTE.









РУП "Белтелеком" получило право оказывать услуги сотовой подвижной электросвязи. Министерство связи и информатизации внесло соответствующие изменения в лицензию в области связи, выданную данному предприятию.Как сообщило Минсвязи, выход на рынок услуг сотовой связи будет содействовать дальнейшему успешному развитию "Белтелекома", ускорит решение проблемы "цифрового неравенства" по доступу к современным услугам электросвязи городского и сельского населения, создаст новые возможности для оказания потенциальным абонентам востребованных "конвергентных услуг", когда в одном пакете услуг совмещаются традиционные услуги стационарной связи (телефон, доступ в сеть Интернет, телевидение) и сотовой подвижной электросвязи.