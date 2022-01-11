11.01.2022

Нацбанк Беларуси подвел итоги года в части формирования резервных активов. Решающую роль в динамике ЗВР сыграла «помощь» со стороны МВФ. За 2021 год официальные резервы властей выросли на 956,5 млн USD в эквиваленте. Сравните: в 2020 году ЗВР Беларуси сократились на 1,925 млрд USD.





Однако практически весь рост резервов в прошлом году объясняется изменением суммы специальных прав заимствования МВФ. За 2021-й оценка СПЗ МВФ в долларовом эквиваленте выросла на 901,2 млн USD. В конце августа МВФ распределил специальные права заимствования среди стран-участниц фонда. На долю Беларуси пришлось около 0,92 млрд USD в эквиваленте. С учетом курсовых разниц по доллару резервы по строке СПЗ увеличились за август на 926,5 млн USD. Тогда же banki24.by писали, что скорее всего специальные права заимствования не будут конвертированы в «живую» валюту и не будут потрачены в ходе валютных интервенций регулятора.

Так и произошло. Предыдущее распределение специальных прав заимствований состоялось аж в 2009 году и эти ресурсы Беларусь тоже никуда не потратила – они остались в составе ЗВР.





Частью резервов властей выступает монетарное золото. За 2021 год его стоимость в составе ЗВР увеличилась на 81,5 млн USD. Для сглаживания курсовых колебаний на внутреннем валютном рынке Нацбанк использует наиболее ликвидную компоненту резервов – активы в валюте. Эта часть ЗВР в 2021-м с учетом перетоков по статистике сократилась на 26,2 млн USD.





Еще одно подспорье величины резервов в 2021 году – это снижение валютных платежей по сравнению с предыдущими годами. По данным Нацбанка за прошлый год власти погасили внешние и внутренние долги в валюте на 3,1 млрд USD в эквиваленте. В 2020 году выплаты правительства и Нацбанка в пользу валютных кредиторов были заметно больше – около 3,9 млрд USD. Если бы долговая нагрузка на власти осталась на уровне 2020-го, то при прочих равных условиях рост ЗВР в 2021-м составил бы порядка 0,18 млрд USD, а без учета СПЗ – минус 0,72 млрд USD (падение). При всех перечисленных обстоятельствах ЗВР Беларуси на начало 2022 года все еще невелики по минимальным критериям МВФ. Самая низкая планка достаточности резервов согласно МВФ – это эквивалент 3 месяцев импорта товаров и услуг. С этой точки зрения размер ЗВР на исходе 2021 года должен был приблизиться к 11 млрд USD. Но по факту резервы Беларуси на 1 января 2022 года составили всего 8,4 млрд USD в эквиваленте.