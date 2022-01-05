05.01.2022

Установлены ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Размеры ставок дифференцированы в зависимости от глубины обработки продукции.

В частности, установлены единые ставки вывозных таможенных пошлин в размере: