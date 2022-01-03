В Беларуси повышена базовая величина

03.01.2022

Правительство Беларуси установило новый размер базовой величины. С 1 января 2022 года она составляет 32 бел руб. Предыдущее значение - 29 рублей.



Базовая величина применяется для исчисления многих показателей и нормативов в сфере трудовых и социальных правоотношений, для квалификации ущерба по некоторым статьям уголовного кодекса, определяет размер штрафов и пошлин.

