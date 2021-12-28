28.12.2021

Ранее временное лицензирование экспорта за пределы таможенной территории ЕАЭС макулатуры и отходов продлевалось в мае 2021 года. Как отмечали в "Беллесбумпроме", эти меры направлены на защиту внутреннего рынка.





За пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) будут экспортироваться по разовым лицензиям. Лицензия будет выдаваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с "Беллесбумпромом".Министерству иностранных дел поручено уведомить об этом решении Евразийскую экономическую комиссию и Исполнительный комитет СНГ, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении аналогичной меры другими государствами - членами ЕАЭС.Контролировать соблюдение ограничительной меры будет Государственный таможенный комитет.