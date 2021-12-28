27.12.2021





Загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока БелАЭС успешно завершена, сообщили в Минэнерго Беларуси в понедельник.«27 декабря 2021 года на Белорусской атомной электростанции завершены работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока. В реактор загружены 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом», - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.Отмечается, что в рамках дальнейшей реализации программы физического пуска второго энергоблока будут выполнены работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний, переводу реакторной установки в горячее состояние и ее вывод на минимально-контролируемый уровень мощности.Загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока началась 22 декабря. В реактор загружено 163 тепловыделяющие сборки. Каждая состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 м. Вес топлива в одной тепловыделяющей сборке - 571 кг.20 декабря власти Беларуси выдали лицензию на начало физического пуска второго энергоблока БелАЭС. Тогда же министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что готовность второго энергоблока станции составляет 95%.Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня этого года. С момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему Беларуси выработано 5,7 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить 1,6 млрд куб. м природного газа.Премьер-министр Беларуси Роман Головченко ранее заявлял, что второй энергоблок БелАЭС будет введен в промэксплуатацию к лету 2022 года. С запуском двух энергоблоков БелАЭС Беларусь сможет замещать около 4,5 млрд куб. м газа в год.