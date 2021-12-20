20.12.2021

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".





"Готовность второго энергоблока - 95 %. Сейчас на нем проводятся работы по выполнению необходимых условий для получения разрешения Госатомнадзора на загрузку ядерного топлива в активную зону реактора. Планируется, что эти работы завершатся в ближайшие дни", - сказал Каранкевич на пресс-конференции в понедельник в Минске.По его словам, ежедневно станция вырабатывает порядка 28 млн. кВт-ч электроэнергии, что составляет 22% от общего объема ее производства в стране. С момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему выработано 5,7 млрд. кВт-ч электроэнергии, что позволило заместить 1,6 млрд куб. м природного газа. Это в 2,5 раз больше, чем годовой объем потребления электроэнергии нефтехимическим комплексом страны.