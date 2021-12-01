01.12.2021

Россия стремительно наращивает товарные поставки в РБ. Белорусский экспорт не успевает за скоростью роста российского импорта.





Чиновники подвели первые итоги внешней торговли товарами за 10 месяцев. Это первые данные за указанный период, так как статистика по «внешке» выходит с большим лагом. Следующая порция информации появится лишь к середине декабря.





В 2021 году увеличивается доля России во внешней торговле Беларуси. Если за 10 месяцев 2020-го удельный вес россиян составлял 47,8%, то теперь он равен 49,2%. Вес россиян в товарной торговле превышает совокупную долю 100 следующих за ними торговых партнеров РБ. Охват россиянами внешней торговли Беларуси сильнее по импорту, нежели по экспорту. Удельный вес РФ в белорусском экспорте составил 41,5%, а в импорте Беларуси – 56,6%. Темпы роста импорта из России в 2021 году почти вдвое превышают темпы роста белорусского экспорта в РФ – 45,8% против 23,7%. Главную роль во взаимной торговле Беларуси и России играют нефть, газ и черные металлы. В текущем году сырье от россиян (кроме газа) заметно подорожало по сравнению с 2020-м.







Естественно, что при такой разнице образуется существенное негативное сальдо товарных поставок. По размеру этого сальдо Росси занимает первое место среди торговых партнеров Беларуси. В 2021 году сумма отрицательного сальдо с Россией увеличилась в 2,5 раза – до 5,661 млрд USD против 2,258 млрд USD годом ранее. Прирост дисбаланса между экспортом и импортом в торговле с РФ составил 3,403 млрд USD.





Также в 2021-м на российском направлении существенно ухудшился коэффициент покрытия импорта экспортом. Этот коэффициент отражает, сколько в среднем долларов экспорта из РБ приходится на каждые 100 USD импорта в Беларусь. По итогам 10 месяцев 2021-го данный коэффициент в торговле с Россией упал до 70% (годом ранее был равен 82,6%).







Вместе с Россией Беларусь входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Помимо РБ и РФ, в ЕАЭС состоят такие страны, как Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В отличие от торговли с Россией, доля остальных партнеров Беларуси по ЕАЭС не увеличивается в 2021 году – она осталась на уровне 1,6%. Таким образом, Россия выступает драйвером углубленной интеграции РБ на внешнем контуре, тогда как значимость прочей части ЕАЭС практически не меняется. Значение так называемой «дальней дуги» внешней торговли тоже не растет. Обороты товарных потоков в/из Беларуси по региону за пределами ЕАЭС и Евросоюза снизились с 22,5% от общей величины в 2020 году до 19% в 2021-м.