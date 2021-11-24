24.11.2021





Вильнюс вручил Минску ноту протеста в связи с планами запуска второго блока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце и началу его физического ввода в эксплуатацию.МИД Литвы заявил во вторник, что угрозы ядерной безопасности и защите окружающей среды для стран региона удвоятся, когда начнет действовать второй блок АЭС. "Поэтому требуем от Беларуси воздержаться от этого безответственного и повышающего угрозы решения. Литва также требует приостановить работу первого энергоблока АЭС до тех пор, пока не будут выполнены все современные требования ядерной безопасности", - говорится в заявлении.Миссия МАГАТЭ по физзащите проверит БелАЭС | Интерфакс-Запад: новости Беларуси и мираСогласно ноте, пока АЭС работает на Островецкой площадке, Литва будет использовать все возможные дипломатические, политические, правовые и технические меры для защиты благополучия своего народа и интересов национальной безопасности.Вильнюс утверждает, что Белорусская АЭС была построена с нарушением требований безопасности и охраны окружающей среды, Минск отвергает эти обвинения.