22.11.2021

Там также уточнили, что экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.







Поставки электроэнергии в Украину возобновлены со стороны Беларуси, сообщили в Минэнерго Беларуси."Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минэнерго.