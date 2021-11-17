17.11.2021

Напомним, что это уже далеко не первое отключение - только в этом году их было несколько, последнее длилось более 2 месяцев с 12 июля по 4 октября. Тогда он также был отключен от сети после срабатывания автоматической системы защиты генератора. При проведении ревизии оборудования и технологических систем была выявлена необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора. К процессу был привлечен российский завод-изготовитель.





Минэнерго Беларуси сообщило об отключении первого энергоблока БелАЭС от сети энергоснабжения в связи со срабатыванием системы автоматической защиты.Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем. «Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме», — заявляют в Минэнерго.